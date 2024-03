Choupi, secte & extrême-droite

Regardez moi ça, si c’est pas trop choupi !

Des jolis bébés chiens qui jouent avec un adulte.

C’est mignon, hein ?

C’est rigolo, hein ?

J’ai trouvé ça sur Twitter. Là. J’ai cliqué sur un tweet avec un extrait vidéo d’une chanson et, dessous, en réponse, il y avait cette vidéo.

Ils sont trop choupis ces jolis petit bébés chiens !

Et puis le compte il a plein d’autres trucs choupis. Regardez ce gros chien-chien qui joue avec le petit garçon ! Et puis la maman éléphant qui aide son petit à sortir du canal !

Trop choupi, que je vous dis !

Et je vous dit qu’il y a plein de trucs choupis encore sur ce compte. C’est là : « Epoch Animal Lovers »

« Posting great videos about animals and pets »

« Posting Stories to shine a light on the good in humanity »

Et vous avez 2 liens sur le profil. L’un vous envoie vers la page d’un vendeur sur Amazon : The Epoch Times. L’autre vers un site appelé « The Epoch Times », vers une page pleine d’images choupis.

« The Epoch Times »

Alors j’ai cliqué sur la page Amazon sur le lien vers leurs bouquins : « Epoch Bookstore ».

Je me suis donc retrouvé face à un bouquin qui nous explique que le communisme dirige le monde et une biographie de Tucker Carlson, ce complotiste tellement givré que même Fox News a fini par le virer.

Quant au site de The Epoch Times, dès qu’on quitte la section des petits animaux choupis, et qu’on va sur la page principale, on se retrouve confronté à des trucs du genre :

Des vidéos de Robert Malone vous révélant toutes les horreurs que l’on ne vous dit pas sur les prétendus vaccins Covid. Le scandale de l’Ivermectine, remède anti-covid dont on a privé le peuple. L’administration Biden qui menace le Second Amendement de la constitution américaine en cherchant à surveiller les détenteurs d’armes. La vérité vraie sur le 6 janvier, qui n’est naturellement pas ce que les grands médias vous ont raconté, avec le détail des persécutions politiques lancées contre les bon patriotes.

(Vous vous rappelez que vous êtes arrivés là en partant d’une vidéo toute choupi de bébés chiens ?)

Funny puppies confuse dad for nursing mom pic.twitter.com/iASlHBYfA0 — Epoch Animal Lovers (@EP_AnimalLovers) March 23, 2024

Alors Epoch Times, ils ont aussi une édition en français. Et ils ont des chaînes YouTube, en plein de langues. Dont le français.

Je suis sûr que vous avez très envie d’aller jeter un œil à ce qu’ils racontent.

Hein ?

Regardez moi ça :

« Il faut protéger les enfants – L’éducation sexuelle inflige un traumatisme aux enfants. »

« L’agenda du chaos – La caste nous réserve encore de terribles heures de cruauté »

« L’heure des comptes – J’ai découvert la face cachée de l’industrie pharmaceutique »

« Le scandale du Rivotril – Des brigades ont injecté du Rivotril aux personnes âgées dans les Ehpad »

Etc.

Côté intervenants, il y a 2-3 noms que j’avais découverts de longue date de par ma passion pour le complotisme et la désinformation : Christine Cotton, Louis Fouché, Fabrice di Vizio, Pierre Chaillot, Philippe Herlin, etc.

OK.

Si vous ne connaissiez pas The Epoch Times, je pense que maintenant vous pigez où est-ce que vous êtes tombés.

Je peux vous recommander la page consacrée à ce curieux média sur Conspiracy Watch ou cet article d’un média allemand repris sur le site de l’UNADFI (« Epoch Times fait-il le jeu de l’extrême droite ? »).

En gros, un ensemble de médias mis sur pied par une secte chinoise qui promeut des positions d’extrême-droite et diffuse des théories complotistes. On n’est pas ici sur du gros complotisme grossier façon reptiliens ou hydres dans le vaccin. Ici, on est sur du soigné. En apparence.

On vise le grand public.

D’ailleurs, en faisant mes débunks sur « Ceci n’est pas un complot » (un film complotiste belge, qui lui aussi visait le grand public en se donnant une apparence sérieuse), j’avais découvert que le réalisateur considérait The Epoch Times comme un média de référence.

Râler contre les grands médias qui mentent et manipulent, c'est une chose. Mais COMMENT S'INFORMER ?

Heureusement, il y a les "médias alternatifs" comme Kairos…

Et comme THE EPOCH TIMES.

Vous connaissez "The Epoch Times" ?

Vu l'entousiasme de B Crutzen, ça doit être super.

1/N pic.twitter.com/I7wLeFxSso — Grompf (@Grompf3) January 31, 2022

Donc une ligne éditoriale d’extrême-droite, basée des fakes et des théories du complot, saupoudrées de quelques infos sérieuses et d’une apparence propre en ordre.

Revenons en à nos jolis bébés chiens.

Sur Twitter, des comptes qui diffusent comme ça des jolies images pour mieux vous amener vers un site commercial, ou qui, de temps en temps, vous proposent un tweet publicitaire pour vous vendre des trucs, ça, vous avez sûrement déjà remarqué.

Typiquement ce compte qui partage des vidéos de chats :

pic.twitter.com/aUtb7scCKa — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) March 24, 2024

Si vous allez sur leur profil et que vous cliquez sur le lien, vous trouvez ça, une boutique en ligne :

Et de temps en temps, sur Twitter, au milieu de leurs vidéos de chats tous plus choupis les uns que les autres, vous voyez des annonces, avec un lien vers leur boutique.

Alors des images émouvantes d’animaux pour vendre des lampes LED en forme de petit chat, ça vous surprendra peut-être pas…

Mais les images émouvantes d’animaux pour vous amener vers un site complotiste d’extrême-droite tenu par une secte chinoise, ça… Vous vous y attendiez ?

Voilà, voilà…

Je vais compléter avec trois détails.

Premier détail. Je vous ai dit que je suis tombé sur ce compte en cliquant sur un tweet qui n’avait rien à voir, qui montrait un vieil extrait vidéo d’une chanson. En dessous, ils avaient répondu en retweetant une de leurs vidéos de bébés chiens. Et ils utilisent beaucoup ça. Ils vont répondre à des tweets qui ont beaucoup de visibilité.

Stratégie pour gagner soi-même en visibilité et se faire connaître de la part de twittos qui n’ont souvent aucune idée de ce qu’est The Epoch Times.

Deuxième détail. Je vous parlais plus haut d’un de ces comptes qui, au milieu de plein de messages de vidéos de petits chats, vous mettent de temps en temps un tweet commercial, pour vous vendre leurs produits. Et bien le compte Epoch Animal Lovers fait aussi des trucs du genre. Sauf que c’est pas pour vendre des lampes LED en forme de petits chats…

Regardez ces 2 exemples :

"Be strong, be fearless, be like a lion"pic.twitter.com/aZfJHkmFBe — Epoch Animal Lovers (@EP_AnimalLovers) March 17, 2024 Illegal migrants in New York City were already receiving free rent, food and now …



They will also get FREE LAWYERS, FREE MEDICARE, and FREE FLIGHTS …



What the heck is going on?

🚨🚨🚨

Credit: nickshirleyypic.twitter.com/J5B2LAc2QL — Epoch Animal Lovers (@EP_AnimalLovers) March 23, 2024

« Soyez forts, soyez sans peur, soyez comme un lion » (comme Trump, quoi). Ou le coup des migrants illégaux qui ont droit à toutes les prestations possibles et imaginables. Et il y a plein de trucs comme ça. Au milieu d’images de chiens, dauphins, écureuils, etc.

Troisième détail. Epoch Animal Lovers n’est pas le seul compte du genre. J’en ai trouvé au moins un autre du genre, Epoch Life, qui fait dans les images « positives », pour vous remonter le moral.

Cat brings newborn kitten to meet owner’s baby 😘pic.twitter.com/vXQy4Ocuem — Epoch Life (@LifeEpoch) March 24, 2024 Little girl showing her friends at school her new prosthetic leg.. 😊pic.twitter.com/cfJw5Mtnrr — Epoch Life (@LifeEpoch) March 24, 2024

C’est le même principe. Et je n’ai pas cherché plus, il y en a peut-être d’autres.

J’ai hésité à conclure avec une jolie vidéo toute choupie, portant le logo de The Epoch Times. Mais je préfère vous laisser avec ceci. Des grosses histoires de complot bien glauques qui devraient filer des cauchemars à toutes celles et ceux qui y croient.